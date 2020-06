Ved den tyske grænse til Danmark er der fortsat grænsekontrol frem til den 16. juni. Men fra fredag bliver alle formål betragtet som anerkendelsesværdige, hvilket i praksis betyder, at der er fri passage for alle danskere.

Artiklen: BILLEDSERIE: Den tyske grænse er blevet åbnet for danskere

En række danskere har skyndt sig over grænsen til Tyskland for at handle billige varer i grænsebutikkerne.