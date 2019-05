Avisledere tvivler på Løkkes plan om SV-regering

En game over, en kæberasler og et politisk fatamorgana. Det er nogle af de ord, som de store dagblades lederskribenter sætter på Løkkes forslag om en SV-regering.

- At han bider hovedet af al skam - samt af sine liberalistiske regeringskolleger - skal ikke forlede vælgerne til at glemme, hvilken politik han som statsminister har stået i spidsen for i fire år.

I Jyllands-Postens leder hæfter man sig også ved Løkkes egne motiver:

- Alt tyder på, at SV-udspillet er et veliscenesat solotrip fra Løkkes side, lyder det.

Skribenten hæfter sig videre ved det faktum, at Løkke hverken havde informeret højtstående Venstremedlemmer, herunder partiets næstformand Kristian Jensen, eller regeringspartnerne.

- Løkke tager med sit udspil hele det borgerlige samarbejde som gidsel, konstaterer avisen.

Hos Berlingske bliver der også lagt vægt på forslagets konsekvenser for den blå blok og VLAK-samarbejdet:

- Bag nyhedens interesse gemmer sig desværre den konklusion, at Lars Løkke samtidig risikerer at afmontere et reelt borgerligt projekt i dansk politik. Det er trist og et svigt af det borgerlige Danmark.

Lederskribenterne er overordnet skeptiske overfor Løkkes chancer for at få succes med sit forslag om en SV-regering.

Flere af skribenterne holder dog en lille dør åben med henvisning til Løkkes tidligere politiske comebacks:

- Nu skal man være varsom med helt at dømme en mand ude, der politisk har vist sig at have flere liv end katte, men når Lars Løkke Rasmussen rækker en forsonende hånd ud til Socialdemokratiet, virker det som en sidste desperat redningsaktion for hans egen person snarere end en gennemtænkt plan for nationen, lyder det i Politiken.

- Løkke har satset stort tidligere i sin flotte karriere, og han har som regel vundet på det. Meget taler for, at SV-idéen også har været tænkt som et sådant stort sats, hvor alt sættes på ét bræt, lyder det i JP, der dog sætter spørgsmålstegn ved, om udspillet får samme udgang som tidligere.