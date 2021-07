Avisledere: Westergaards død bør minde os om ytringsfrihed

Slaget for ytringsfriheden må ikke dø sammen med satiretegneren Kurt Westergaard. Sådan skriver en række af tirsdagens aviser i deres ledere, efter at det søndag aften kom frem, at den 86-årige tegner var død.

Flere ledere, herunder Børsen, skriver, at Kurt Westergaard betalte en høj pris for sin tegning af profeten Muhammed i 2005, men at hans bidrag til kampen for at værne om ytringsfriheden ikke er blevet overflødig.

Både Børsen og Jyllands-Posten mener, at Westergaards død bør minde os om kampen for frihedsrettigheder.

- Ved Kurt Westergaards død er det vigtigere end nogensinde at understrege, at den kamp for ytringsfriheden, som blev hans skæbne, er vores alles kamp mod ufriheden, skriver Jyllands-Posten i sin leder.

Berlingskes leder kalder Kurt Westergaards bidrag til Muhammed-tegningerne for det mest kontroversielle værk i det 21. århundrede, der skal ses som et vidnesbyrd om demokratiets styrke og værdi.

- Som demokrater bør vi derfor takke og mindes Kurt Westergaard, der med beundringsværdig standhaftighed betalte en høj pris for blot at gøre sit arbejde, skriver Berlingske på lederspalterne.

Ifølge Kristeligt Dagblads leder er det vigtigt at reflektere over, hvad tegningerne og balladen, der fulgte, har lært os om ytringsfriheden, og hvorfor den er så vigtigt.

- Ytringsfriheden er et umisteligt grundlag for det moderne samfund, fordi det først og sidst er den, der gør os til frie åndsvæsener, som kan give udtryk for vores holdninger og vel at mærke tilstå andre retten til det samme, skriver Kristeligt Dagblad.

Søndag kom det frem, at manden bag tegninger, der udløste en af landets største udenrigspolitiske kriser nogensinde, var sovet stillet ind onsdag - dagen efter sin 86 års fødselsdag.

Krisen medførte blandt andet, at Kurt Westergaard måtte leve med livvagter de sidste mange år af sit liv. Det kom frem, at der blev udlovet en dusør på mange millioner for at dræbe ham.

I 2012 overlevede han et attentatforsøg i sit hjem, hvor en mand trængte ind med en økse. Det lykkedes Westergaard at undslippe ved at låse sig inde på toilettet.

Efter attentatforsøget kom han under endnu skarpere overvågning af PET.