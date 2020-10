Avisledere: Vi må ikke svigte Frankrig i ny karikaturkrise

Vi skal stå sammen med franskmændene, efter at en stribe angreb på det seneste har kostet menneskeliv og kastet Frankrig ud i en ny krise.

Sådan lyder budskabet i flere lederspalter i fredagens aviser.

Frankrig er flere gange på en måned blevet ramt af islamistiske angreb. Torsdag blev tre personer dræbt i en kirke i Nice af en mand, som råbte "Allahu Akbar" (Gud er størst).

- Frankrig er i krig, og det er også vores krig. Vi er i krig mod en hadefuld ideologi, der foragter os og vore værdier - og som vil os til livs, skriver Jyllands-Postens leder.

Lederen skriver videre, at det ikke er ensbetydende med, at muslimer er vores fjender.

- Men det betyder, at også muslimer herhjemme må acceptere, at de lever i et frit land, hvor islamiske regler ikke gælder, står der i Jyllands-Postens leder.

Angrebene sker midt i en strid om karikaturtegninger, der blandt andet har ført til et boykot af franske varer i lande med overvejende muslimske befolkninger.

- Frankrig står midt i en ny Muhammedkrise med pres fra muslimske despoter, forbrugerboykot og en stribe terrorangreb.

- Vi må ikke svigte franskmændene nu. Deres kamp for demokratiske frihedsrettigheder er også vores, skriver Berlingskes leder Pierre Collingnon.

Børsen skriver også, at Frankrig bør have en fuldtonet opbakning fra Danmark.

- Der er ingen hændervridende og ulden mellemvej i den kamp. Der er brug for et klart og utvetydigt svar fra EU. Om solidaritet med Frankrig, skriver Børsens leder Helle Ib.

Angrebet i Nice kommer mindre end to uger efter drabet på skolelæreren Samuel Paty, der blev halshugget, fordi han viste Muhammedtegningerne til sine elever i forbindelse med undervisningen.

Politikens leder mener, at Frankrigs præsident helt rigtigt har erklæret angrebene "en krig mod de vestlige værdier".

- Det er en kamp, som vi kan og skal vinde, og vi må i disse dage alle støtte op omkring Frankrig. Deres kamp er vores alles, skriver Politiken.