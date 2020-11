Avisledere: Trumps reaktion er angreb på demokratiet

Danske aviser kalder Trumps reaktion på stemmeoptælling for en skandale og et frontalangreb på demokratiet.

Reaktionen fra USA's præsident, Donald Trump, på stemmeoptællingen på valgnatten er et angreb på demokratiet.

Sådan lyder dommen i lederspalterne hos flere danske aviser.

Trump sagde tidligt onsdag dansk tid, at han havde vundet valget, og at man skulle stoppe en optælling af brevstemmer.

Samtidig slog han fast, at han vil gå til højesteret, fordi han mener, der er begået svindel ved valget.

Det mødte straks kritik - også fra egne støtter - og heller ikke på de danske aviser er lederskribenterne imponerede.

- Man har vænnet sig til meget fra Trumps side, men dette frontalangreb på det amerikanske demokrati - et forbillede for så mange - er alligevel rystende, skriver Jyllands-Posten.

Amerikanerne stemte tirsdag. Optællingen af stemmer er dog fortsat i gang i flere vigtige delstater.

Donald Trump præciserede ikke, hvad han mente, da han opfordrede til at "stoppe stemmeafgivelsen".

Han kunne dog hentyde til, at eksempelvis brevstemmer, der endnu ikke er talt op, ikke bør tælle med.

Ifølge Trump kan brevstemmerne resultere i valgfusk. Demokraterne mener, at intet tyder på valgfusk.

Berlingske kalder Trumps angreb på demokratiet for en "skandale":

- I stedet for at sole sig i sin åbenlyse succes og takke amerikanerne for deres demokratiske engagement er han allerede i gang med at underminere tiltroen til det demokrati, han burde være den fremmeste forsvarer af, lyder det.

Politiken mener, at det er er "ekstremt farligt", at Donald Trump sår tvivl om valgresultatet og aktivt prøver at forhindre stemmeoptællingen.

- USA er allerede dybt splittet og i konflikt med sig selv, og ved på den måde at underminere legitimiteten af valgresultatet, hvis det går imod ham, truer Trump selve demokratiet, skriver avisen.

Donald Trump sagde i sin tale, at sejren nærmest var hjemme. Omvendt har Joe Biden tidligere på valgnatten sagt, at Demokraterne var på vej til at vinde valget.

En af grundene til, at resultatet flere steder lader vente på sig, er, at coronasituationen har ført til usædvanligt mange brevstemmer.

Det er forskelligt fra stat til stat, hvornår brev- og forhåndsstemmer er talt færdig.