Avisledere: Nu må rigsretten finde grænsen for politik

Og står det til en række aviser, var det nærmest uundgåeligt. Nu må rigsretten finde ud af, hvor grænsen går for, hvor langt man kan gå for sin politik, skriver avislederne.

Inger Støjberg (V) skal stilles for en rigsret. Det står klart efter torsdagens begivenheder, hvor blandt andet Venstre og Socialdemokratiet slog fast, at de støtter en rigsretssag.

Børsen skriver, at begge sider i sagen - dem der er for og imod Støjbergs ageren - må besinde sig.

- Foran rigsretten er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og hvis Støjberg dømmes, gælder dommen kun lovligheden af hendes fremgangsmåde. Selvsagt ikke hendes udlændingepolitiske holdninger, står der.

I Jyllands-Postens leder lyder det, at rigsretten nu må sætte et punktum for sagen.

- Både for Inger Støjberg og for andre implicerede vil det være både mest fair og betryggende, at det er højt kvalificerede juridiske dommere, som sætter et punktum for sagen og forholder sig til uskyld eller skyld.

Weekendavisen skriver, at alt peger på, at Støjberg skal dømmes. Og i sidste ende kan det betyde, at hun er færdig i politik, lyder det i lederen.

- Der må og skal være retslige rammer for politisk forvaltning, og det var hendes ansvar som minister at sikre, at disse rammer blev respekteret. Det gjorde hun ikke, tværtimod.

- Alt peger på, at hun ignorerede dem, manipulerede dem og pressede sit ministerium til at overskride dem. Det burde være nok til en dom. Og det burde betyde, at hun er færdig i politik - hvad ellers?

I lederen står der også, at Støjberg har blæst på, om hun var på den rigtige side af loven. Hun agerer manipulerende i sagen, står der.

- Hendes budskab er, at sagen er større end loven, og da hun og sagen går ud på ét, må hun være større end loven, skriver Weekendavisen.

Støjberg stilles nu for en rigsret, fordi hun "var den egenrådige magthaver, der misbrugte sin magt over for de allersvageste i vores samfund," skriver Politiken i avisens leder.

Ifølge avisen har Støjberg forsøgt at skabe et billede af, at hun var den stærke, "der gik over grænsen for at redde de svage".

- Støjbergs forsvar baserer sig på en uhørt grad af løgne og menneskelig kynisme, står der i Politikens leder.

Avisen kalder dagen - 14. januar - for en historisk dag og en "forløsende dag for retssikkerheden".

Sagen, der drejer sig om ulovlig adskillelse af unge asylpar i 2016, vil formentlig tidligst gå i gang efter sommerferien.

I Folketinget er der et flertal på 145 folketingsmedlemmer mod 30 for en rigsretssag.