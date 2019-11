Artiklen: Avisledere: Mette F. klapper i sine hænder over nyt parti

Avisledere: Mette F. klapper i sine hænder over nyt parti

De danske aviser og dagblade er bekymrede for, at det nye liberale parti, Fremad, fører til stemmespild på den borgerlige fløj, og dermed bliver en appelsin i Mette Frederiksens (S) turban.

Det skriver medierne dagen derpå, efter at Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund stiftede partiet torsdag få uger efter at have forladt Liberal Alliance (LA).

Politikens lederskribent kan ikke se, at Danmark har brug for et niende borgerligt parti. Medmindre det virkeligt bliver fokuseret.

- Danmark savner i den grad et internationalt orienteret, humanistisk tænkende og EU-begejstret borgerligt parti. Kan Fremad levere det, hilser vi dem velkommen.

Berlingske går skridtet længere og kalder det en "falliterklæring" med endnu et borgerligt parti.

- Den borgerlige blok ligner efterhånden det sammenrend af partier, som vi så på venstrefløjen i 70'erne, hvor de egocentrerede særstandpunkter endte med at splitte en hel bevægelse i stedet for at bygge den op.

- Desværre kan man frygte det samme for det borgerlige projekt.

Som flere andre aviser mener Berlingske, at Socialdemokratiet og formand Mette Frederiksen kan klappe i sine hænder.

- Tillykke til Mette Frederiksen med endnu et borgerligt parti og dermed gode udsigter til et stemmespild, der sandsynligvis kan placere hende sikkert på statsministerposten.

Hos Ekstra Bladet er lederskribenten bange for, at Fremad kan svække oppositionen.

- Det politiske system skriger på en slagkraftig opposition, der kan holde regeringen i ørerne. Uden en sådan har den alt for let spil, og det er ikke godt for Danmark.

Informations lederskribent mener, at Fremad kan stjæle så mange stemmer fra de andre partier, at Socialdemokratiet kan få for meget magt.

- Med yderligere splid - og spild - i den borgerlige lejr hvad kan det så ikke blive til? At Mette Frederiksen lykkeligt kan regere uden De Radikale? Eller uden Enhedslisten?

- Den mest varige virkning af Fremad kan blive, hvad det ved næste folketingsvalg kommer til at betyde for andre partier. Uden at Fremad selv rykker ind.

Hos B.T. mener lederskribenten, at stiftelsen af et nyt liberalt parti bliver dødsdommen for enten LA eller Fremad selv.

- Det er ikke sandsynligt, at der er så mange rodløse liberale tilbage, at begge partier har en fremtid.

- Fremtiden afgøres derfor af valget mellem Simon Emil og den nye formand Alex Vanopslagh.