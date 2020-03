Avisledere: Coronavirus kalder på sammenhold i Danmark

Borgerne må acceptere, at det er tid til at sætte samfundet først og stole på myndighedernes anbefalinger, som er "nødvendige", skriver Politiken.

Mange af de danske avisers ledere sætter onsdag fokus på behovet for at tage truslen fra coronavirus alvorlig.

- Sammenhold og solidaritet er nøglen. Det handler ikke om, hvorvidt du bliver smittet eller er syg, men om sundhedssystemet og samfundsøkonomien kollapser, skriver avisen på lederplads.

Ved et pressemøde tirsdag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) og repræsentanter for en række myndigheder, at en "første bølge" af coronavirus vil kunne ramme 600.000 danskere.

Hos Berlingske noterer man sig, at de mange tiltag - blandt andet regeringens anbefaling om at arrangementer med over 1000 deltagere aflyses - har skabt en del debat.

Men tiden er inde til at tage ansvaret på sig uanset ens holding, lyder det.

- Lige meget hvad man mener, er det dog tid til, at alle hanker op i sig selv og udviser det samfundssind, som Mette Frederiksen efterlyste på dagens pressemøde, hvor nye indgreb blev præsenteret, skriver Berlingske.

Smittetallet for virusset nåede tirsdag 262 personer.

Derudover blev det meldt ud, at der i vidt omfang vil blive holdt daglige briefinger om udviklingen.

Hos B.T. mener man, at "regeringen trådte i karakter".

- Det bør være slut med at relativere denne krise, både på det sundhedsmæssige område og det økonomiske. Det er slut med at sammenligne coronavirus med influenza og gætte på, om krisen er som finanskrisen. Den er reel og alvorlig, skriver B.T.

En række sportsbegivenheder er blevet aflyst verden over.

I den kommende tid venter blandt andet et EM i fodbold og et OL, og her bør sportens topfolk tage ansvaret på sig, lyder opfordringen fra Ekstra Bladet.

- Med coronavirussets eksplosive spredning hviler et voksende ansvar på sportens ledere. Der er intet, der samler masserne som store sportsbegivenheder, skriver Ekstra Bladet.

Coronavirusset eller Covid-19, som sygdommen kaldes, kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene.

Den er primært farlig for ældre og svækkede borgere.

Netop i forhold til den befolkningsgruppe er "ansvarlighed" kodeordet, skriver JydskeVestkysten.

- Ansvarlighed over for de ældre og kronisk syge, som rent faktisk risikerer at dø af sygdommen. Ansvarlighed over for medborgere med andre sygdomme, som kan risikere ikke at få behandling, fordi alt er optaget på hospitalet, står der i avisens leder.