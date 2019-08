Den amerikanske præsident, Donald Trump, meldte natten til onsdag dansk tid på Twitter, at han udskyder statsbesøg i Danmark. (Arkivfoto).

Aviser opfordrer til godt USA-forhold trods Trump-afbud

Danmark har ikke interesse i nedkøling, mener Berlingske. Politiken: Nytter ikke at satse så meget på USA.

"Et fuldstændigt uhørt skridt" og "en større diplomatisk lussing".

Sådan lyder beskrivelsen af præsident Donald Trumps aflysning af statsbesøget i Danmark i september i henholdsvis Berlingskes og B.T.'s ledere, der kan læses på nettet onsdag.

Men trods præsidentens usædvanlige beslutning, så lyder påmindelsen i flere avisers ledere alligevel, at det er vigtigt med et godt forhold til USA. I Berlingskes leder skriver chefredaktør Tom Jensen:

- Danmark har ikke nogen interesse i en nedkøling af det forhold. Det har USA - situationen i Arktis taget i betragtning - heller ikke. Alligevel er det netop dette, der - især som følge af præsident Trumps absurde fremfærd - risikerer at ske.

- Fornuftige kræfter i begge nationer bør nu sætte alt ind på, at denne episode ikke kommer til at skade forholdet mellem os. Det gælder også den danske regering, hvis dybe forpligtelse nu er at handle klogt og velovervejet.

Jyllands-Posten foreslår i sin leder, at statsminister Mette Frederiksen (S) skal besøge Trump i Det Hvide Hus. "Når Trump ikke kan komme til Danmark, må Danmark komme til Trump," lyder det.

- Statsministeriet bør reagere på situationen ved at udvirke, at Mette Frederiksen snarest muligt kan besøge præsident Trump i Det Hvide Hus og drøfte blandt andet de sikkerheds- og geopolitiske udfordringer i Arktis og dermed Grønland, står der i avisens leder.

B.T. skriver, at det nu er "Mette Frederiksens ansvar at få genetableret det helt nødvendige gode forhold til USA og Trump."

- Vi skal i Danmark arbejde for at genskabe den diplomatiske og politiske forbindelse, der åbenlyst er væk, og vi skal indse, at der ikke findes alternativer til det forhold, lyder det.

Politiken mener efter udskydelsen af besøget, at det er i EU, at Danmark bør fokusere kræfterne.

- På den korte bane skal vi bare holde hovedet koldt og hverken virke fornærmede eller komme krybende tilbage til Trump, skriver avisen blandt andet:

- Men Trumps ageren viser, at det ikke nytter, at Danmark satser så meget på USA. Amerika er naturligvis stadig en tæt og vigtig allieret. Men USA er slået ind på en uforudsigelig kurs som meget vel kan vise sig at vare væsentligt længere end til præsidentvalget i 2020.