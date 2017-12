Avis: To politifolk får ansvar i Tibetsagen

Her er konklusion ifølge Politiken, at det er to ledende politifolk, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé, der står til at få hovedansvaret.

Sagaen om, hvem der gav ordren til, at tibetanske flag skulle fjernes under et kinesisk statsbesøg i Danmark i 2012, er ved at nå sit foreløbige punktum.

Man mener, at Københavns Politi i strid med grundloven forhindrede demonstrationer under præsidentbesøg

Det er ifølge flere kilder tæt på sagen konklusionen i en længe ventet beretning fra Tibetkommissionen, der offentliggøres i den kommende uge, skriver Politiken.

Under forberedelsen af statsbesøget gjorde både Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) gældende, at kineserne var meget følsomme over for demonstrationer.

Det blev desuden gjort klart, at der var enorme økonomiske interesser på spil.

Men kommissionen har ifølge Politiken ikke fundet beviser for, at de to myndigheder gik skridtet videre og beordrede eller tilskyndede Københavns Politi til at forhindre de lovlige demonstrationer, lyder vurderingen ifølge avisens oplysninger.

Kommissionen konkluderer også, at heller ikke kongehuset, der var formel arrangør af besøget, Statsministeriet, Justitsministeriet eller Københavns Politis øverste ledelse kan drages til ansvar.

Men mener ikke, at parterne havde viden om, at betjente tog tibetanske flag fra fredelige demonstranter eller blokerede for udsynet til en lovligt anmeldt demonstration med politibusser og tilbageholdt en aktivist i Kongens Have.

Kommission har afhørt cirka 70 personer fra PET, politiet, Udenrigsministeriet og andre steder.