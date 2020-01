Avis: Ishøj-borgmester bruger tjenestebil i strid med loven

Borgmester i Ishøj holder fast i at have fulgt loven, selv om Ekstra Bladet har dokumenteret det modsatte.

Borgmester i Ishøj Ole Bjørstorp (S) parkerer jævnligt en tjenestebil på villavejen ved sit hjem eller i sin egen indkørsel. Det gør han, selv om bilen ifølge reglerne skal holde på arbejdspladsen.

Det rapporterer Ekstra Bladet, der blandt andet dokumenterer regelbruddet med billeder af bilen parkeret de pågældende steder.

Desuden har Ole Bjørstorp i en række tilfælde benyttet bilen til at køre til og fra rådhuset imod reglerne, rapporterer avisen.

Reglerne fra Indenrigsministeriet siger, at en borgmester kun må køre mellem hjem og arbejde i en tjenestebil, hvis en chauffør kører bilen, hvilket ikke har været tilfældet.

Ole Bjørstorp, der er 73 år, har meddelt, at han genopstiller til kommunalvalget næste år.

Ekstra Bladets afsløring af brugen af tjenestebil til private formål betyder, at borgmesteren formentlig står over for en skattesag, siger en statsautoriseret revisor til avisen.

Ole Bjørstorp fastholder over for Ekstra Bladet, at han har overholdt reglerne for brugen af tjenestebil. Han forklarer, at han af skattevæsnet har fået at vide, at bilen nogle gange gerne må stå derhjemme.

- Det kan man godt gøre nogle gange. Det har jeg fået at vide at skattevæsnet. Hvis man næste morgen skal til et møde ude i byen, siger han til avisen.

Ole Bjørstorp erkender imidlertid, at han kørte til et bryllup i tjenestebilen.

- Jeg skulle have et bryllup plus et andet arrangement bagefter. Selvfølgelig kunne jeg have brugt den anden (bil, red.). Det er klart. Det regner jeg med, at man finder en løsning på, siger han.

Borgmesteren holder fast i, at han har handlet "fuldstændig i overensstemmelse med loven".

Tidligere har Ekstra Bladet også haft Rødovre-borgmester Erik Nielsen (S) under lup.

Ekstra Bladet har beskrevet, at selv om Erik Nielsen har under en kilometer til arbejde, har han alligevel anskaffet sig en borgmesterbil i form af en eldrevet Mercedes, som han benytter til og fra job.

Det strider mod reglerne, fastslog Social- og Indenrigsministeriet, fordi bilen er en tjenestebil. Erik Nielsen stopper som borgmester per 31. marts.