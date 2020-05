Brevvekslinger viser, at Huawei gennem flere år har forsøgt at få indflydelse på den danske statsminister. Tonen er flere steder desperat og ligefrem truende, skriver Berlingske. (Arkivfoto)

Artiklen: Avis: Huawei forsøgte at påvirke statsminister i truende tone

Den kinesiske techgigant Huawei har i breve til to danske statsministre forsøgte at øve indflydelse.

Den kinesiske teknologivirksomhed Huawei har gennem flere år forsøgt at påvirke den danske statsminister. Mindst et brev er direkte truende.

Det viser en brevveksling mellem Huawei og to danske statsministre, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Flere af brevene indeholder gentagne anmodninger om at lade Huawei deltage i fremtidens danske telenet.

Et af brevene indeholder en direkte advarsel om økonomiske konsekvenser, hvis Huawei ikke behandles som ønsket, skriver Berlingske.

Det er et brev til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det lander i marts 2019, hvor Huawei og TDC forhandler om en mulig milliardkontrakt.

I brevet skriver Huaweis direktør, at andre kinesiske virksomheders lyst til at investere i Danmark vil blive "alvorligt påvirket", hvis Huawei kommer i "knibe".

Peter Munk Christiansen, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet med stor viden om lobbyisme, siger til Berlingske, at det ikke i sig selv er usædvanligt at sende breve til regeringen.

- Men dette er usædvanligt, fordi det får karakter af en trussel, siger han til avisen.

Huawei selv afviser den truende tone i et skriftligt svar til Berlingske.

Virksomheden ønsker ikke at blive involveret i politiske diskussioner, men blot at passe sin forretning, lyder det.

Huawei er af den amerikanske regering blevet beskyldt for at spionere mod vestlige lande for den kinesiske regering.

Det afviser techgiganten og den kinesiske regering.

I marts sidste år droppede det danske teleselskab TDC en kontrakt med Huawei som leverandør af et nyt 5G-netværk i Danmark. I stedet gik TDC over til svenske Ericsson.

Beslutningen kom efter debat om Huawais forbindelser til den kinesiske regering.

- Naturligvis er vi ikke blinde for politikeres og myndigheders bekymring i debatten om Huawei, for vi har altid haft en tæt dialog med myndighederne, da TDC driver kritisk national infrastruktur, sagde Allison Kirkby, TDC's daværende topchef, til Berlingske sidste år.

Ifølge Huawei selv er det senest lykkedes firmaet at etablere 5G på Mount Everst.