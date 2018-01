Avis: Ghetto-udspil vil skærpe straffe i bestemte områder

Det lægger regeringen op til i et endnu ikke offentliggjort ghetto-udspil, skriver Kristeligt Dagblad.

Det skal være muligt at lukke institutioner i ghettoområder, og folk, som begår kriminalitet i ghettoområder, skal fratages sociale ydelser.

Desuden overvejes "der adgang til i perioder at skærpe straffene for visse kriminalitetsformer i særligt kriminalitetsbelastede områder," lyder det i udspillet.

Ifølge avisen trækker offentliggørelsen af udspillet ud, fordi regeringen er løbet ind i juridiske problemer. Det handler især om, at det er svært at målrette lovgivning til et bestemt område.

Af udspillet fremgår, at "initiativer skal som udgangspunkt målrettes (geografisk)".

Ifølge Jørgen Aalbæk Jensen, professor i forvaltningsret og statsforvaltningsret ved Aarhus Universitet, bliver det problematisk, når lovgivningen skal gælde for et bestemt geografisk område.

- Der er ingen problemer i at lave en lov, der gælder for kontanthjælpsmodtagere, men hvis man siger, at en lov kun gælder i Tingbjerg (ghettoområde, red.), bliver det mere problematisk.

- Det er nok derfor, at juristerne ikke bryder sig om udspillet. Det kan virke tilfældigt, hvis man er ude efter bestemte områder. Og normalt siger man, at de konkrete forhold skal håndteres af forvaltningen og domstolene og ikke politikerne på Christiansborg, siger han til Kristeligt Dagblad.

Regeringen havde allerede udspillet klar 11. december sidste år, men det er endnu ikke offentliggjort. Ifølge en kilde tæt på regeringen kan der gå yderligere to uger, før det endelige udspil fremlægges, lyder det.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen er blevet forelagt udspillet af Kristeligt Dagblad. Han er positiv over for regeringens forslag om, at initiativerne skal målrettes til de lokale forhold.

Hos Socialdemokratiet ser udlændingeordfører Mattias Tesfaye også muligheder i regeringens foreløbige udspil til en ghettopakke.

- Udspillet er næsten som en udskrift af, hvad vi selv har lagt frem de sidste par år, siger ordføreren til avisen.