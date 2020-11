Autoværksted får forbud mod udsagn om billige reparationer

Kæden forbydes fremover at bruge 20 udvalgte udsagn, som har været brugt til at lokke kunder til værkstederne.

Det gælder blandt andet følgende løfter om besparelser:

- Vi er 20-40 procent billigere end mærkeværkstederne.

- Vi har tyske værkstedspriser.

- Vores mekanikere er cirka 30 procent mere effektive.

Det er brancheorganisationen De Danske Bilimportører, der har lagt sag an mod Skorstensgaard. De Danske Bilimportører mener, at kædens markedsføring har været i strid med god markedsføringsskik.

Og det er Sø- og Handelsretten altså i et vist omfang enig i.

En række af De Danske Bilimportørers påstande afvises dog af retten, mens Sø- og Handelsretten medgiver, at Skorstensgaards reklame i flere tilfælde har manglet den nødvendige dokumentation.

Der har altså ikke været tilstrækkeligt bevis for, at kunder kunne spare eksempelvis 20-40 procent ved at sende bilen på værksted hos Skorstensgaard i stedet for hos et autoriseret Volvo-, Audi- eller VW-værksted.

De Danske Bilimportørers medlemmer er de autoriserede mærkeværksteder.