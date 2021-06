Autoophuggere efterforskes for ulovlig eksport af skrotbiler

Miljøstyrelsen har politianmeldt ti danske virksomheder, som uretmæssigt har fået udbetalt skrotpræmier for køretøjer, der er eksporteret til andre lande som brugte biler.

Samlet set optræder der cirka 100 biler i sagerne. De blev opdaget, da Toldstyrelsen for første gang, siden skrotpræmien blev indført i 2000, sendte en liste med stelnumre på eksporterede biler til Miljøstyrelsen.

Sagerne vurderes af Miljøstyrelsen til kun at være "toppen af isbjerget".

- I princippet kan man sige, at hvis man har haft lyst til at begå bedrageri, har der desværre været mulighed for det, vurderer Charlotte Moosdorf, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

Hos brancheorganisationen Dansk Autogenbrug har man ifølge direktør Adam Pade "altid haft en mistanke" om, at såkaldte sortskrottere ulovligt eksporterer biler, der burde have være skrottet miljømæssigt forsvarligt.

Adam Pade mener, at Miljøstyrelsen skal ruste kommunerne til at blive bedre til at varetage det lovpligtige tilsyn med autoophuggerne.

Miljøminister Lea Wermelin siger, at hun har bedt Miljøstyrelsen om at få afdækket "fusk, snyd og svindel" med skrotpræmien.

- Det skader både miljøet, samfundsøkonomien og tilliden til, at systemerne virker. Derfor er der behov for at handle på det, hvis der er tale om et omfangsrigt problem, siger Lea Wermelin.

Hvert år bliver der udbetalt over 100.000 skrotningsgodtgørelser i Danmark.

En rapport udarbejdet af konsulentfirmaet Deloitte for Miljøstyrelsen i 2016 vurderede, at 20-25 procent af alle bilskrotninger på det tidspunkt foregik på et ulovligt marked.

Heraf blev cirka 40 procent af bilerne blev ifølge rapporten sendt videre til andre lande.

Kontorchef i Miljøstyrelsen Charlotte Moosdorf ønsker ikke at komme med et skøn på, hvor stort omfanget af eksporten er i dag, men hun ifølge Jyllands-Posten kalder rapportens skøn for "forældede".