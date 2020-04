Australieren med de fantasifulde roller

Men mange vil også kende ham fra mere eventyrlige roller som elverkongen Elrond i "Ringenes Herre" og Red Skull i Marvel-filmen "Captain America: The First Avenger".

Han er bedst kendt for sin rolle som et computerprogram. Nærmere bestemt som skurken Agent Smith i kultfilmen "The Matrix" fra 1999.

Den velbevandrede skuespiller er britisk-australske Hugo Weaving, som fylder 60 år den 4. april.

Hugo Weaving er født i Nigeria af engelske forældre. Familien flyttede dog hjem til Storbritannien og siden videre til Australien.

Det var her, at Hugo Weavings skuespilkarriere begyndte at tage form.

Nærmere bestemt i 1984, hvor han fik sin tv-debut i serien "Bodyline". Her spillede han den engelske cricketkaptajn Douglas Jardine.

Efterfølgende spillede han en række forskellige roller i australske produktioner indtil årtusindskiftet.

Men det var rollen som Agent Smith, som for alvor skubbede Hugo Weaving ind i på den internationale filmscene.

Siden har han spillet med i andre store film som "Ringenes Herre", "Hobbitten" og "V for Vendetta".

I slutningen af 2019 løb et rygte om, at Hugo Weaving efter sigende ville vende tilbage som Agent Smith i den fjerde film i serien, som har premiere i maj næste år.

Det viste sig dog at være et løst rygte.

Selv om Hugo Weaving blev kendt for rollen som computerprogrammet i "The Matrix", har han et ambivalent forhold til den digitalisering, som foregår i virkeligheden.

- Det bekymrer mig, fordi jeg tænker, at det ofte stjæler den forbindelse, som vi har til andre mennesker og til den virkelige verden, sagde han til The Guardian i 2017.

I dag bor Hugo Weaving fortsat i Australien. Privat har han siden 1984 dannet par med kunstneren Katrina Greenwood.

Sammen har parret børnene Harry Weaving og Holly Weaving.