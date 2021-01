Ida Auken var miljøminister for SF fra 2011 til 2014. Herefter skiftede hun til De Radikale. Fredag meddelte hun, at hun forlader partiet til fordel for Socialdemokratiet. (Arkivfoto)

Auken: Det er bedst vores veje skilles

Ida Auken bliver det andet medlem, som forlader De Radikales folketingsgruppe inden for en uge. Partiet har svært ved at rumme egne talenter, siger kommentator.

Inden for fire dage har to medlemmer forladt gruppen - først Jens Rohde, og fredag var det Ida Auken, der sagde farvel for at skifte til Socialdemokratiet.

