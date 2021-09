At være eller ikke at være blå bloks spids

Pape vil naturligvis holde fokus på det positive, som er, at det går godt for partiet i meningsmålingerne. Her er der næsten dødt løb mellem De Konservative og Venstre om at være størst i blå blok.

Når De Konservative i weekenden holder årsmøde, har formand Søren Pape Poulsen rigeligt at kunne fortælle sine konservative venner om.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står De Konservative til 13,9 procent af stemmerne, mens Venstre står til 15,1.

Pape vil næppe sige for meget om de krænkelsessager, som det seneste år har ramt partiet hårdt. Senest med den meget omtalte sag med Naser Khader, der blev smidt ud af partiet, selv om Khader afviste - og fortsat gør - alle anklager mod ham.

- Træerne vokser ikke op i himlen. Der er bump på vejen, men så skal man håndtere de bump, der kommer. Det synes jeg, at vi har gjort, siger Pape.

Han kalder Naser Khader "et overstået kapitel". Og Pape er sikker på, at partiet gjorde det rigtige med hensyn til Khader, efter at en advokatundersøgelse havde set på anklagerne fra en række kvinder.

Nu handler det om at se fremad for Pape. Og her vil snakken naturligt falde på, hvem der skal være blå bloks statsministerkandidat og hovedudfordrer til statsminister Mette Frederiksen (S).

Antal aktuelle mandater peger klokkeklart på Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Tidligere i år udtalte Pape, at han var klar til at være statsminister, hvis "det hele er, som det skal være".

- For det første håber jeg, at alle partiledere har en ambition om at indtage Statsministeriet, hvis muligheden er der. Det er det ypperste, vi kan opnå, siger Pape.

- For mig handler det mere om, hvordan mandaterne kommer til at se ud efter et valg. Vi kan ikke lave regeringskoalitioner på målinger, siger han.

Det næste folketingsvalg finder senest sted i midten af 2023. Spørgsmålet er, om blå blok inden da finder frem til én statsministerkandidat? I rød blok er det kun Mette Frederiksen, som er kandidat til statsministerposten.

Men ifølge Pape kan det ikke afklares. Det kommer blandt andet an på, hvem de andre i blå blok peger på, påpeger Pape.

- En ting er at være klar til at tage opgaven på sig. Men der er forskel på, om jeg står med 12 mandater eller med 25, siger han.

Den med flest mandater bag sig skal være statsministerkandidat og forsøge at strikke et regeringsgrundlag sammen, lyder det fra Pape.

Næste styrkeprøve for De Konservative er novembers kommunalvalg. Her er målet at beholde de nuværende otte borgmesterposter samt at "erobre" nogle andre kommuner, siger Pape.