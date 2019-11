At undgå familiedrab skal være en opgave for hele samfundet

Denne kategori udgør knap halvdelen af alle drab herhjemme, viser en kortlægning, som retsmediciner fra institut for retsmedicin ved Aarhus Universitet Asser Hedegård Thomsen står bag. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Men de såkaldte familiedrab bør kunne forebygges, mener direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl. Han henviser til udlandet, hvor man blandt andet i Storbritannien har forsket i partnerdrab og haft held med at identificere otte stadier, der kendetegner langt de fleste sager, der er endt med partnerdrab.

Den viden kan også bruges herhjemme, når det gælder drab inden for familien, herunder de i gennemsnit otte drab, der bliver begået på børn om året.

- Forskere har identificeret forskellige faser, der finder sted inden selve drabet, og det er derfor vores antagelse, at man må kunne forhindre drab på børn, hvis man er opmærksom på faserne og i stand til at gribe ind. Det skal vi lære herhjemme, og i samarbejde med flere forskere er vi ved at undersøge hvordan.

Med tiden ser Rasmus Kjeldahl gerne, at det bliver hele samfundets pligt, også den enkeltes, at gribe ind.

- Lige nu fortæller vi os selv, at de her drab sker som lyn fra en klar himmel. Vi har parkeret problemet der, selvom det ikke er tilfældet, fordi det fritager os fra ansvaret, siger han.

Lisbeth Jessen, tidligere vicepolitiinspektør ved Rigspolitiet og nuværende direktør i krisecentret Danner, som hjælper voldsramte kvinder og børn, er "fuldstændig enig".

- De, der begår de her forbrydelser, har visse karakteristika, som vi skal være bedre til at få øje på, inden drabet sker. Der er oftest tale om planlagte handlinger, hvor gerningsmanden eksempelvis har indkøbt et våben og nøje forberedt, hvordan han skal få offeret på tomandshånd. Mange gange har der også eksempelvis været vold i forholdet inden. Vi ved også, at tiden lige omkring bruddet er den farligste.

Når parforholdet bliver brudt, er der nogle mænd, der mister kontrollen og ikke kan se en anden udvej end at hævne sig på kvinden ved at slå hende eller dem, hun holder mest af, ihjel. Når kvinderne kommer til os, er de derfor ofte udsat for en konkret trussel, siger hun.