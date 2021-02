At deltage i debatten er hans vigtigste job

Fredag den 19. februar fylder professor Finn Østrup 70 år.

Han har gennem årene revset alt fra flekslån og afdragsfrihed på boligmarkedet, størrelsen på ejendomsmægleres salærer og myndighedernes indsats før krakket i Roskilde Bank.

Både som kilde i medierne og som forfatter til kronikker og kommentarer. Finn Østrup sætter en ære i at deltage i debatten.

- Det mener jeg, er samfundsforskningens største opgave: at påvirke samfundet og komme med gode forslag og idéer og diskutere forskellige muligheder, siger han.

Samtidig kommer han med et svirp til kollegerne i forskningsverdenen.

- Jeg mener, at forskere i dag er alt for lidt aktive. Samfundsforskere har jo trukket sig tilbage i et slags elfenbenstårn. Økonomerne tænker kun i modeller og i at publicere i internationale tidsskrifter i stedet for at være aktive i det danske samfund.

Finn Østrup har forsket i finansielle kriser og var med i det såkaldte Rangvid-udvalg. Det gravede sig ned i årsagerne til den finanskrise, som i årene 2009-2013 kostede det danske samfund 400 milliarder kroner.

Konklusionen lød, at en lang række institutioner var med til at forstærke krisen i Danmark.

Blandt andet bankerne, Nationalbanken, Finanstilsynet, politikerne, og ejendomsspekulanter fik skylden. Finn Østrup havde gerne set endnu hårdere kritik end den, der kom til udtryk i rapporten.

Senest er han medforfatter til en bog, der peger på en række problemer i styringen i den offentlige sektor.

- Et af problemerne er manglen på faglig indsigt. For eksempel viser vores undersøgelse, at omtrent halvdelen af de personer, der udnævnes til chefer i styrelser, faktisk aldrig har beskæftiget sig med det område, som de sættes til at lede, siger Finn Østrup.

Han blev uddannet kandidat i økonomi fra Københavns Universitet i 1976.

Han indledte karrieren i Udenrigsministeriet og Økonomiministeriet, herunder som finansattaché ved den danske EF-repræsentation og ministersekretær for økonomiministeren.

Fra 1990 til 2019 var han ansat ved Copenhagen Business School (CBS). I 2002 forsvarede Finn Østrup sin doktorafhandling i økonomi.

Han har desuden siddet i en række regeringsudvalg og kommissioner og har skrevet flere bøger.

Den næste i rækken er på trapperne og ser på de skiftende finansielle kriser i Danmark i et historisk perspektiv.