Rwanda er et billedskønt land, men under overfladen lurer flere væsentlige demokratiske problemer. Landet nævnes som et varmt bud på, hvor et dansk modtagecenter for asylbehandling kan ligge. (Arkivfoto) Foto: Simon Wohlfahrt/Ritzau Scanpix

Asylpilen peger mod problematiske Rwanda

Modtagecenter kan ende i Rwanda, men kendere påpeger store problemer i landet. Tesfaye vil ikke svare på, om han anser Rwanda for at være et demokrati.

Danmark - 06. maj 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Det startede med et mystisk og hemmelighedsfuldt besøg i Rwanda, der pludselig havde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) som gæster. Siden er spekulationerne kun blevet kraftigere: Skal Rwanda lægge grund til regeringens prestigeprojekt om et dansk modtagecenter til asylbehandling uden for Europa? En nyligt offentliggjort aftale mellem de to lande om et tættere samarbejde, hvori asylbehandling i et land uden for Europa indgår, har kun gjort mistanken stærkere, men det er endnu ikke bekræftet.

