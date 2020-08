Asylansøgere skal straks på kursus i hjemrejse

Det er den nye Hjemrejsestyrelsen, som skal vejlede asylansøgerne om, at hjemrejse, allerede inden asylsagen er afgjort. Asylansøgerne skal også have at vide, at det har konsekvenser at modsætte sig hjemrejse.

Allerede når asylansøgere ankommer til Danmark, skal de fremover på et obligatorisk kursus om mulighederne for hjemrejse, hvis asylansøgningen ender i et afslag.

- Jeg synes, vi skal være mere direkte, end vi er i dag, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Der er for mange i dag, som er i asylsystemet, hvor man kan se, at deres sag med al sandsynlighed ender med et afslag, og det ved de også godt selv. Man burde tage snakken med folk tidligere, for det er ikke til gavn for nogen, siger han.

Den nye styrelse åbner officielt tirsdag. Oprettelsen af den nye myndighed er central i regeringens plan om at få de afviste asylansøgere til at rejse ud af Danmark frivilligt.

Hvordan man gør det, har flere regeringer de senere år forsøgt at finde en løsning på.

Siden 2013 er både Udrejsecenter Sjælsmark og Udrejsecenter Kærshovedgård blevet oprettet.

Og i 2019 stemte et flertal i Folketinget bestående af VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for det såkaldte paradigmeskift, der sigter på at sende flygtninge tilbage så hurtigt som muligt i stedet for at integrere dem.

Det koster gennemsnitligt cirka 300.000 kroner at have én afvist asylansøger indkvarteret på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark i et år.

Derfor forventer regeringen også, at flere hjemsendelser vil betyde besparelser.

Men Mattias Tesfaye er forsigtig med at opstille forventninger til, hvor mange hjemrejser regeringens indsats vil føre til. Og dermed også hvor mange penge der kan spares.

- I første omgang handler det om at få etableret styrelsen, komme godt i gang og få de første udsendelser til at fungere. Men det er klart, at ligesom alle andre områder af staten er styret af måltal, så skal vi selvfølgelig også det på hjemrejseområdet, siger ministeren.

- Men det er ikke nogen hemmelighed, at det har været et lidt specielt år at starte op i. Vi har for eksempel haft lidt svært ved at få flyene i luften her under corona. Når der er gået et stykke tid, kan vi mere præcis sige, hvor mange, der skal udsendes.

Dansk Folkeparti har krævet besparelser på udlændingeområdet, hvis partiet skal lægge stemmer til regeringens mærkesag om tidligere pension for de mest nedslidte.

Blandt andet vil DF have flere flygtninge og migranter hjemsendt. Det er blandt andet til Syrien, hvor Flygtningenævnet har vurderet, at forholdene i visse områder gør det muligt.

Spørgsmål: Dansk Folkeparti kræver besparelser og hjemsendelser for at sige ja til en pensionsaftale, men regeringen kan altså ikke give partiet klarhed over, hvor mange penge, man kan forvente at spare?

- Hver eneste gang det lykkes at få en på flyet, så er der penge sparet. Men det er svært at regne med i kroner og ører, hvor mange millioner det giver. Lige nu har vi ekstremt lave asyltal, og det er også med til at sikre, at asylsystemet koster meget færre penge. Det er i hvert fald penge ned i baglommen, siger Mattias Tesfaye.

Der er i dag cirka 1100 afviste asylansøgere i Danmark. 200 af dem har været i udsendelsesposition i over fem år.