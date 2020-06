Regeringen med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i spidsen tager nu endnu et skridt mod at få flere afviste asylansøgere til at rejse ud af landet. (Arkivfoto)

Asylansøgere skal mandsopdækkes før hjemrejse

Det mener regeringen, som derfor har besluttet, at de afviste asylansøgere fremover skal rådgives af den nyoprettede Hjemrejsestyrelsen. Dermed opsiges kontrakten med Dansk Flygtningehjælp, som hidtil har stået for rådgivningen.

Der er brug for en "mere fast hånd" for at sikre, at asylansøgere rejser hjem igen, når de har fået afslag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her