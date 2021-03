AstraZeneca-stop kan skubbe vaccinekalender to uger

- Hvis vi tager AstraZeneca helt ud af programmet, så vil milepælen, hvor alle over 65 er færdigvaccineret, blive skubbet med cirka to uger, siger han.

Det siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, under et pressemøde om AstraZeneca-vaccinen.

Ifølge den nuværende vaccinationskalender vil alle borgere over 65 år være færdigvaccinerede inden den 16. maj.

Brugen af AstraZenecas vaccine har været sat i bero i to uger. Pausen er torsdag blevet forlænget med yderligere tre uger.

Vaccinen er blevet sat i forbindelse med en række blodpropper og dødsfald.

Blodpropper er sjældne hos folk, der har modtaget vaccinen, men de er en del af et meget usædvanligt sygdomsbillede.

Patienterne havde ud over flere blodpropper et lavt antal blodplader i blodet. Blodplader er det stof i blodet, der hjælper blodet med at størkne, og derfor forventer læger typisk et meget høj antal blodplader ved blodpropper.

Tanja Erichsen, enhedschef ved Lægemiddelstyrelsen, siger på pressemødet, at én person døde med dette sygdomsbillede efter at have modtaget AstraZeneca-vaccinen.

Hun siger, at endnu en person er død efter at have fået vaccinen. Det er dog stadig uafklaret, om personen har haft det samme sygdomsbillede.

Søren Brostrøm siger, at selve vaccinationskalenderen ikke bliver synderligt påvirket, hvis man kan genoptage vaccinationsprogrammet med vaccinen fra AstraZeneca.

- Hvis vi genoptager fra 15. april, vil der på det tidspunkt være 220.000 vacciner i køleskabene. Dem kan vi hurtigt få ud og rulle, siger han.

De mennesker, der er booket til AstraZeneca-vaccinen, bliver ikke umiddelbart booket til andre vacciner nu.

- De over 140.000 personer, der har fået AstraZeneca vil selvfølgelig blive færdigvaccineret. Bliver det ikke med AstraZeneca-vaccinen, bliver de færdigvaccineret med en anden vaccine, siger Søren Brostrøm.