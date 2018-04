Asfaltarbejdere svines til: Det er blevet meget værre

For utrygheden blandt mange af landets asfaltarbejdere er nu blevet så stor, at kampagnen "Pas på min far" relanceres. Det fortæller DR P4 Trekanten.

Den har til formål at gøre bilister opmærksomme på, at asfaltarbejderne er udsat for fare og ubehag, når der køres for stærkt i et område med vejarbejde, eller hvis utålmodige bilister er ubehagelige over for asfaltarbejderne.

- Der er et stort behov for en ny kampagne. Folk har fået mere travlt i hverdagen, og vi mærker tydeligt, at folk er mere irritable og synes, at vi forsinker deres færden. Folk kører for stærkt, dytter af os eller åbner vinduerne og råber efter os. Det ser vi ofte, siger Keld Plovst.

Derfor bliver kampagnen "Pas på min far", hvor asfaltarbejdernes børn fungerer som afsender, nu relanceret. Bag kampagnen står Asfaltindustrien og 3F.

Pankas er blandt de seks virksomheder, der er med i Asfaltindustrien, der er en branche- og arbejdsgiverforening.

- Vi har lavet en undersøgelse, og asfaltarbejderne fortæller, at de oplever trafik og høj hastighed som deres største arbejdsmiljøudfordring. Vi vil gerne minde danskerne om, at asfaltarbejderne ikke vil genere nogle men bare vil lave gode veje til os alle, siger Trine Kølby, der er arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien.

Ifølge Trine Kølby er der også mange, der ikke forstår, at hastighedsbegrænsningerne i forbindelse med vejarbejde ikke kun er til for asfaltarbejdernes sikkerhed.

- Det er faktisk også for bilisternes egen skyld. Når der er vejarbejde, kan vejen være indsnævret, og vejens forløb er ændret, siger hun til DR P4 Trekanten.

Ifølge de seneste tilgængelige tal fra Vejdirektoratet var der i 2016 240 ulykker med materiel skade og 54 ulykker med personskade i forbindelse med vejarbejde. Det tal har været nogenlunde stabilt siden 2013, men nu vil Asfaltindustrien og 3F altså have det længere ned.

Henrik Rohde er leder for en række asfaltarbejdere fra Pankas, der i morgen tager hul på et vejarbejde ved Hovborg syd for Grindsted. Han har selv oplevet, hvordan bilisters utålmodighed og manglende agtpågivenhed kan være farlig.

- Vi har jo biler, der overser os, fordi de har travlt med telefoner og andet, og så er de kørt op i de ting, vi har til at holde for at spærre af for os, siger Henrik Rohde.

- Vi er glade for at være herude og passer selvfølgelig på os selv. Men det er jo farligt, og vi vil gerne, at folk tænker over, at vi også gerne vil hjem hver dag, siger han.

Kampagnen begyndte onsdag, og der er landet over blevet sat kampagnetavler op ved udvalgte vejarbejder med teksten "Pas på min far".