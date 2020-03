Arrangørers publikumsfinte mindsker effekt af coronatiltag

Det tager toppen af smitterisikoen for coronavirus at aflyse arrangementer med over 1000 deltagere.

Det vurderer Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet.

- Hvis alle, der har et arrangement med lige omkring 1000 personer, skærer det lige ned under grænsen, så reduceres effekten, siger han.

Blandt andet har flere koncertsteder og Det Kongelige Teater undladt at aflyse større arrangementer. De har i stedet valgt at skære antallet af deltagere til under 1000.

Dermed følger de myndighedernes anbefaling og får stadig afholdt deres arrangement. Derfor kan de ikke rigtig kritiseres for at gøre det, mener Flemming Konradsen.

Men hvis større arrangementer følger trop, vil det alligevel have en effekt.

- Rigtig mange events har for eksempel 1500 eller 1700 deltagere. Og hvis de skæres ned under grænsen, vil det have den forventede effekt, fordi så mange færre mennesker mødes på en gang, siger Flemming Konradsen.

Han ved ikke, hvorfor grænsen lige præcis er sat på 1000 deltagere. Den kunne lige så godt være på eksempelvis 800 eller 1200, lyder det.

Men hvis grænsen var meget højere, ville tiltaget ikke virke, da for få arrangementer ville blive påvirket.

Der er en naturlig grund til, at den offentlige transport, hvor mange mennesker er tæt klumpet sammen, endnu ikke er omfattet af tiltag for at mindske smitterisikoen.

- Det vil være et utroligt tab af produktivitet og normal dagligdag, så det vil være en meget radikal indgriben, der nok vil være ude af proportioner, siger Flemming Konradsen.

Han vil imidlertid ikke udelukke, at det kan komme dertil i Danmark.