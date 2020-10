Arnes pension ser ikke ud til at lande før Folketingets åbning

Det ville se godt ud for regeringen at indgå en aftale om tidligere pension for Arne og tusinder andre inden Folketingets åbning tirsdag. Men det ser ikke ud til at blive en realitet.

- Jeg tror, der er for mange løse ender til, at vi kan nå det - også fordi vi ikke kan forhandle hen over weekenden, hvor Enhedslisten har årsmøde. Så det tror jeg, bliver svært, siger finansordfører René Christensen (DF).

Regeringen havde håbet på en aftale i denne uge, men tror heller ikke længere på en aftale inden åbningen.

Bekymringen er, at hvis regeringens tidsplanen skrider yderligere, kan det få konsekvenser for, hvornår folk kan gå tidligere på pension.

Også SF tror, at det bliver svært inden åbningen.

- Det ville være fantastisk, men det ser svært ud at kunne nå det, siger beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF).

Både SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i forhandlingerne krævet af regeringen, at flere personer skal have mulighed for tidlig tilbagetrækning.

Men det ser ud til at blive meget dyrt at udvide regeringens ordning. Derfor foreslår DF i stedet at udvide ordningen for seniorpension, som blev indgået mellem de borgerlige partier og De Radikale kort før valget.

Det kunne ske ved at mindske kravet om en maksimal arbejdsevne på 15 timer, som er indgangen til seniorpension.

Enhedslisten foreslår nedsat tid for dem, der ikke kan få tidlig pension. SF er åben for begge idéer.

- Det vigtigste er at hjælpe nogle mennesker. Det er ikke så vigtigt for mig, hvilken farve katten har. Det vigtigste er, at den fanger mus, siger Karsten Hønge (SF).

Dansk Folkeparti betragter det som en helt ny forhandlingsrunde, at man nu skal finde en ny måde at få flere mennesker omfattet af muligheden for tidlig pension.

- Forhandlingerne kører godt, og vi har haft mange møder, men jo mere vi har forhandlet og fået regeringens model ind under huden, jo mere må man konstatere, at retfærdig kan den aldrig blive.

- Eksempelvis når en sosu-assistent, der starter som 20-årig, ikke har optjent nok anciennitet. Hendes nabo kan have ret til pension trods syv-otte år på dagpenge og deltidsarbejde, siger Rene Christensen.

Derfor er det ikke realistisk at nå i mål inden tirsdag.

Når parterne engang kommer tæt på at indgå en aftale, er forventningen, at Venstre og De Radikale vil få mulighed for at nikke ja eller nej til den aftale, der er.

De tre partier kritiserer overordnet regeringens udspil for at skære store faggrupper som sygeplejersker og pædagoger fra.

For Enhedslisten er det en knast, at pensionsalderen står til at stige til 69 år i 2035 som følge af velfærdsforliget.

Dansk Folkeparti er utilfreds med, at udlændinge, der har boet eller arbejdet i Danmark, også kommer til at optjene ret til tidlig pension. Det vil ikke være muligt at undgå, anerkender partiet, men der skal dæmmes op.

Som finansiering har DF tidligere foreslået udlændingestramninger. Men nu er partiet gået over til et krav om, at kiosker og pizzeriaer skal have elektroniske kasseapparater, så Skat får nemmere ved at kontrollere.

Både Enhedslisten og DF vil finde flere penge ved at skære ned på regler og bureaukrati på jobcentrene.