Arne om ventet pensionsplan: I første omgang fint nok

- Man kan altid håbe på mere. I første omgang er det her fint nok, siger han.

Den ret til tidlig pension, som Socialdemokratiet tirsdag har præsenteret et udspil til, er i første omgang fin nok. Det mener bryggeriarbejderen Arne Juhl, der har lagt ansigt til planerne.

Han havde håbet, at retten til den tidlige pension ville gælde lidt tidligere, end det er tilfældet. Tidligere tirsdag fortalte han til DR, at han håbede, at den ville gælde efter 40 på arbejdsmarkedet.

I Socialdemokratiets udspil gælder den tidlige pension for personer med mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når de er 61 år. Det vil give den ansatte lov til at gå et år tidligere på pension.

Personer med 43 års anciennitet kan gå to år tidligere, mens det for folk med 44 års anciennitet betyder, at man kan gå tre år tidligere på pension.

- Jeg kan godt se, der er nogle, som bliver klemt i det. Men de skal jo starte et eller andet sted, siger han og peger på, at både uddannelse, sygdom og barsel tæller med.