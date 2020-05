Arbejdstilsynet skruer op efter corona-dvale

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Arbejdstilsynet begyndte efter påske med målrettede tilsyn i blandt andet byggeriet, for at sikre, at arbejdet foregik sikker- og sundhedsmæssigt forsvarligt - og det på en måde, så tilsynet tager hensyn til smitterisiko.

- Nu er vi heldigvis i en situation, hvor vi kan åbne Danmark gradvist igen, og det betyder også, at vi kan sætte tryk på tilsynsindsatsen med fokus på netop at forebygge smittespredning og ulykker.

Det har været kritiseret, at Arbejdstilsynet ikke har ført sine normale kontroller under nedlukningen, da store dele af byggeriet og industrien har fortsat.

Samtidig har der været kritik af, at skoler og institutioner har åbnet uden, at der har været ført normale tilsyn med arbejdsmiljøet.

Derfor bringer det også glæde hos Fagbevægelsens Hovedorganisation, at der nu kommer flere tilsynsførende på arbejde.

- Jeg er rigtig glad for, at politikerne har lyttet til vores kritik, for i denne coronatid er Arbejdstilsynet måske vigtigere end nogen sinde før, skriver næstformand i FH, Morten Skov, i en pressemeddelelse.

Han skriver dog yderligere, at det ikke er nok, at to tredjedele af de tilsynsførende er på arbejde:

- Det er ikke nok, at man kun åbner delvist op, når det drejer sig om noget så vigtigt som sikkerheden og sundheden på de danske arbejdspladser.

Fagforbundet HK, hvis medlemmer blandt andet arbejder i de liberale erhverv, der tidligt åbnede, er man også glad for, at der nu bliver flere tilsyn.

- Når vi beder medarbejdere om at gå på arbejde midt i en sundhedskrise, så er vi altså nødt til som samfund at kunne give dem det minimum af tryghed, at der er et fungerende tilsyn, når ikke arbejdsgiver formår eller ligefrem vælger at sjofle myndighedernes retningslinjer, skriver HK Privats næstformand Anja C. Jensen.