Når man potentielt altid er på og tilgængelig for sit arbejde, holder man aldrig rigtig fri, siger sundhedschef hos PFA Rikke Bay Haaber i en kommentar til en undersøgelse fra Epinion, der viser, at hver femte tjekker sin arbejdsmail mindst en gang i timen i fritiden. (Arkivfoto)

Arbejdsmailen og fritiden smelter sammen

Det er udbredt, at medarbejdere tjekker deres mail i fritiden. Forfatter og lektor beskriver det som en byttehandel med arbejdspladsen for mere fleksibilitet.

Forbindelsen til mailen beskrives af forskere og PFA's sundhedschef som et tegn på en ny form for arbejdsliv - hvor arbejde og fritiden nogle gange smelter sammen.

Det viser en undersøgelse fra Epinion, hvor to ud af tre svarer, at de tjekker deres arbejdsmail i fritiden.

Det er ikke unormalt, at arbejdets mailindbakke bliver tjekket, længe efter at det er blevet fyraften.

