Arbejdsløse og pensionister kan få feriepenge uden modregning

Dermed bliver folk på for eksempel kontanthjælp, efterløn eller folkepension ikke modregnet i deres ydelser, hvis de har udsigt til at få feriepenge udbetalt.

Et flertal i Folketinget blev natten til mandag enige om at udbetale tre ugers indefrosne feriepenge, som ellers først skulle være udbetalt, når man går på pension.

Der er indefrosset fem ugers feriepenge grundet en ændring i ferieloven, hvor af tre af dem altså udbetales.

Feriepengene er optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, så man skal have haft et job i den periode for at have opsparet penge.

For den danske stat betyder udbetalingen en større udgift for staten, end hvis de først var blevet udbetalt ved pensionsalderen, påpeger Danske Banks cheføkonom, Las Olsen.

- Med den oprindelige plan om, at udbetalingen skulle ske, når man når pensionsalderen, ville der have været betydelig modregning i ydelser, så alt i alt ligner det alligevel, at udbetalingen ender som en udgift for staten, skriver han i en kommentar.

Den præcise udbetaling af feriepenge, der senest lander i oktober, afhænger af ens indkomst. Ifølge Danmarks Statistik tjener en gennemsnitlig lønmodtager 455.000 kroner om året.

Med den indkomst har man udsigt til en udbetaling på cirka 19.000 kroner efter skat, viser beregninger fra Danske Bank.

Hvis man for eksempel tjener 300.000 kroner om året, vil det være en udbetaling på 12.600 kroner.

Ud over feriepengene er det også besluttet at give 1000 kroner til alle på overførselsindkomster - herunder også studerende på SU. De penge bliver heller ikke modregnet.

Partierne i Folketinget har desuden aftalt at forhandle til efteråret om at udbetale de sidste to ugers feriepenge.