Arbejdsgivere vil lokke flere unge og ældre i arbejde

Ifølge administrerende direktør Jacob Holbraad er der en række måder at belønne ældre for at arbejde længere eller mere, end de ellers ville.

Den nemmeste måde at skaffe arbejdskraft til de brancher, der akut savner det, vil være at lokke de unge og ældre til at arbejde mere, mener Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

- Jeg synes, at man skal gøre mere for at få flere ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger han tirsdag.

- Det kan man gøre ved at fordoble efterlønspræmien, hvis man bliver ved med at arbejde efter efterlønsalderen. Det kan man også gøre ved at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen.

Tidligere har andre af erhvervslivets interesseorganisationer såsom Dansk Industri foreslået, at man også kan prøve at få flere unge til at kaste sig hurtigt over et arbejde efter endt studie ved at sænke ydelsen til nyuddannede akademikere.

Jacob Holbraad peger også på dimittendledigheden som et sted at sætte ind. Han peger også på, at ud over at øge presset ved sænke ydelserne, er der muligheder for at belønne de unge, som vil arbejde mere:

- Man kan give studerende mulighed for at arbejde uden at blive modregnet i deres SU i de tre sommermåneder, siger han.

Manglen på arbejdskraft er opstået i nogle udvalgte brancher i kølvandet på genåbningen af landet. Derfor medgiver Jacob Holbraad også, at nogle af de tiltag, man når frem til, sagtens kan have en midlertidig karakter.

- Nogle af de her initiativer kan man lave midlertidigt. Andre af dem bør være permanente, siger han.

En anden af erhvervslivets interesseorganisationer er Dansk Erhverv. Her undrer arbejdsmarkedschef Peter Halkjær sig over, at der over 100.000 jobparate ledige, men at det tilsyneladende ikke udgør det reservoir af arbejdskraft, som det burde.

- Noget af det der springer allermest i øjnene lige nu er, at mere end 100.000 jobparate ledige på papiret burde være parate til at tage fat, men at mange reelt ikke er det, når det for eksempel gælder et job inden for rengøring, transport, og detailhandel, siger han i en skriftlig kommentar.

- Mange af vores medlemsvirksomheder oplever at få ansøgninger fra ledige, der reelt ikke ønsker jobbet, når det kommer til stykket, men som gør det fordi det er et krav fra a-kassen.

DA-direktør Jacob Holbraad afviser, at det skulle være fordi arbejdsgiverne ikke tilbyder tilstrækkeligt attraktive job.

- Vi har et arbejdsmarked i Danmark, der er udviklet gennem årtier, hvor vi har gode lønforhold, gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø. Det er vel bedre end noget andet land, man kan finde.

- Så vi har grundlæggende attraktive arbejdspladser i Danmark.