Artiklen: Arbejdsgivere vil have afdragsordning af staten for milliarder

Arbejdsgivere vil have afdragsordning af staten for milliarder

Danske virksomheder står til at skulle dække et hul i lærlingefond på 2,5 milliarder.

Der blev givet betydeligt større støtte til de danske virksomheders lærlinge i 2020 end ventet. Det har betydet, at den store fond, som virksomhederne skyder penge i for at få refusion for eksempelvis lærlingeløn, nu mangler 2,5 milliarder kroner.

Det er en del af aftalen om ordningen Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, at virksomhederne år for år skal dække overskud og underskud.

Men lige for de 2,5 milliarder kroner vil Dansk Arbejdsgiverforening nu gerne have en afdragsordning, da en engangsbetaling "indebærer betydelige byrder på alle arbejdsgivere".

- En dækning af underskuddet via opkrævninger fordelt over flere år vil ikke have konsekvenser for den offentlige økonomi, ligesom det heller ikke vil kunne påvirke de gældende regler for lønrefusion til elever under skoleophold, skriver Dansk Arbejdsgiverforening i en analyse.

Underskuddet i fonden er opstået efter en trepartsaftale i 2020, der gjorde op med års ophobning af penge i AUB.

For at understøtte virksomhederne og for at sikre, at virksomhederne beholdt deres lærlinge og ansatte nye under corona, blev der aftalt en øget refusion af lærlingeløn fra AUB.

Og der endte med at blive taget markant flere lærlinge end ventet, da aftalen blev indgået. Ifølge et tidligere svar til Folketinget blev der indgået 25 procent flere lærlingeaftaler i andet halvår 2020 sammenlignet med 2019.

- Stigningen i arbejdsgiverbidraget skal således ses i lyset af, at aktiviteten og dermed antal lønnede praktikpladser har været markant højere end ventet.

- Dermed har en lang række virksomheder taget ekstra lærlinge, der ikke kan betragtes som en byrde, men som tværtimod repræsenterer en arbejdskraftværdi for virksomhederne, skrev børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et folketingssvar i juni.

I et svar i samme periode skriver ministeren, at da der er tale om en aftale med arbejdsmarkedets parter, vil det bryde aftalen, "såfremt jeg ensidigt skulle foreslå at fordele korrektionen for AUB's negative regnskabsresultat i 2020 over flere år".