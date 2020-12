Arbejdsgivere savner fokus på beskæftigelse i finanslov

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), efter at en finanslovsaftale blev præsenteret søndag.

Finansloven for 2021 retter ikke op på tabet af arbejdspladser, som regeringens aftale om tidlig pension forårsager.

- Det tab af velstand og arbejdspladser, som følger af den tidlige pension, har man forpligtet sig til at rette op på i forhold til beskæftigelsen.

- Det er ikke sket, og det er skuffende, siger Erik E. Simonsen, som er underdirektør i DA.

Regeringen skønner, at 38.000 personer vil opnå ret til tidlig pension i 2022. Af dem skønnes 22.000 personer at benytte sig af muligheden samme år.

Regeringen regner med, at 6000 af de 22.000 personer, der vil benytte muligheden i 2022, kommer fra beskæftigelse. Tre år senere, i 2025, regner regeringen med at antallet af personer der kommer fra beskæftigelse stiger til 10.000.

- Vi savner nogle konkrete tiltag, som kan gøre, at der bliver rettet op på de 10.000 job, som bliver tabt som følge af tidlig pension.

- Vi så selvfølgelig gerne, at man tog nogle initiativer til at styrke beskæftigelsen yderligere, men som minimum, at man retter op på skaderne, siger Erik E. Simonsen.

Dansk Arbejdsgiverforening mener, at regeringen svigter det forståelsespapir, som blev indgået med støttepartierne i 2019.

Her står blandt andet, at den økonomiske politik skal baseres på en forudsætning om, at "initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen, modsvares af andre - men ikke nødvendigvis samtidige - tiltag, der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende".

Cheføkonom i den liberale tænketank Cepos Mads Lundby Hansen henviser også til forståelsespapiret.

- Der står, at beskæftigelsen ikke må reduceres varigt, så jeg mangler nogle modgående tiltag, der retter op på det her minus.

- Det er der ikke et ord om, og det er som om rød blok ignorerer sin egen målsætning. Det er ærgerligt, synes jeg.

Han foreslår blandt andet at se se på at reducere dimittendsatsen for nyuddannede eller øge beskæftigelsesfradraget varigt.

Regeringen har indgået en aftale om en finansloven for 2021 med støttepartierne SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Aftalen indeholder blandt andet en udvidelse af det såkaldte håndværkerfradrag. Der er også en skattefritagelse af et arbejdsgiverbetalt gavekort til oplevelser.