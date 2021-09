Arbejdsgivere og lønmodtagere enige om ny barselsmodel

Det sker efter længere tids forhandlinger op til, at et nyt EU-direktiv skal implementeres. Inden aftalen kan træde i kraft skal vedtages som lov i Folketinget.

- Det her er en aftale, der går ind og rykker ved hegnspæle i vores samfund ved at sikre, at vi reelt får ligestilling i fordelingen af barsel og orlov i det første år af barnets liv, siger næstformand i FH, Majbrit Berlau, til Berlingske.

Med aftalen vil moderen som nu have ret til fire ugers barsel op til termin og begge forældre har to uger efter fødsel.

Derefter vil aftalen betyde, at både moderen og faderen have ret til yderligere ni ugers øremærket barsel. Resten kan deles frit mellem parterne.

Det vil dog betyde, at hvis ikke manden bruger sine 11 uger, så vil de bortfalde.

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforbund, Pernille Knudsen, siger til Berlingske, at der er behov for at skabe en kulturforandring, så særligt mænd holder mere barsel:

- Det har ikke flyttet noget at diskutere det de sidste mange år. Det er stadig moderen, der er mest hjemme, og det har en masse implikationer.

- I forhold til tid med børnene, hvem der henter og går til forældremøder - og hvem der indtager de ledende stillinger på arbejdsmarkedet.

Berlingske peger mod til fra Danmarks Statistik der viser, at kvinder gennemsnitligt holder 280 dages barsel mens mænd holder 34 dage.

Arbejdsmarkedets parter kan ikke lovgive. Og derfor er aftalen mellem FH og Dansk Arbejdsgiverforening et indspil til de politiske forhandlinger. Dem håber Majbritt Berlau dog ikke vil stå i vejen:

- Nu har arbejdsmarkedets parter vist, at vi kan gå forrest, og vi har leveret en aftale, som ikke har været mulig i rigtig, rigtig mange år. Så forventer jeg også, at Folketinget vælger at høre efter, og at denne aftale vil blive til lov, siger hun.