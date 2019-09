Arbejdsgivere frasorterer handicappede på arbejdsmarkedet

Det svarede 70 procent ja til.

Efterfølgende fik nogle af arbejdsgiverne at vide, at ansøgeren var kørestolsbruger, hvorfor en ansættelse ville medføre "nogle tilpasninger på arbejdspladsen".

Herefter svarede kun 22 procent, at de sandsynligvis ville tilbyde ansøgeren en stilling.

Professor ved Aalborg Universitet Thomas Bredgaard, mener, at det beviser, at det står værre til med tolerancen over for mennesker med handicap end forventet.

Det er et samfundsproblem, siger professoren.

- Det er det først og fremmest for den enkelte, som gerne vil og kan komme ud på arbejdsmarkedet.

- For det andet ligger der en skjult arbejdskraftressource her, som vi kan udnytte bedre - både for arbejdsgiverne, der står og mangler arbejdskraft, men også for samfundet generelt, der vil nyde godt af, at flere mennesker med et handicap bliver skatteborgere i stedet for at være på offentlig forsørgelse, siger han

Thomas Bredgaard medgiver, at der selvfølgelig findes erhverv, hvor en kørestol vil være en hæmsko, men at dette ikke alene kan forklare det store spænd mellem de to svar.

Lektor ved VIA University College Finn Amby ser primært resultatet som et udtryk for uvidenhed blandt arbejdsgivere.

- Resultatet tyder på, at arbejdsgivere har en forestilling om, at det er et problem at ansætte en person med et handicap. Det kan for eksempel være, at de tror, at vedkommende er mindre effektiv, at det er besværligt, eller at ansættelsen kan give problemer i forhold til de øvrige kolleger.

- Det kan i sidste ende betyde, at de vælger nogle med handicap fra, inden de overhovedet kender den konkrete persons situation. Det er dét, vi kalder for statistisk diskrimination, siger han.

Formand for Sammenslutningen af Unge med Handicap, Sofie Monggaard Christensen, mener, at der skal gøres mere for at inkludere handicappede.

- Der er ingen tvivl om, at den manglende erhvervserfaring blandt mange med et handicap også spiller en rolle for jobmuligheden, siger hun.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kunne ikke interviewes, men skriver i en mail til Kristeligt Dagblad, at det er "helt uacceptabelt", hvis virksomheder bevidst fravælger kvalificerede medarbejdere udelukkende på grund af deres handicap.