Appetitten på coronatest er faldet i starten af oktober

I de første dage af oktober har tallet været omkring eller i underkanten af 40.000.

Det hører med til billedet, at testtallene i weekenderne er lavere end i hverdagene, men det ændrer ikke på den nedadgående tendens.

På Roskilde Universitetscenter (RUC) vurderer Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi, at udviklingen dækker over, at færre almindelige danskere får taget en test end tidligere.

- En del af de her prøver bliver jo taget rutinemæssigt af hospitalspersonale og plejehjemspersonale. Det tal er nogenlunde konstant.

- Det drop, der er kommet, er udelukkende kommet i personer, der aktivt søger en test. Derfor er droppet måske dobbelt så stort, som vi kan se bare ved at kigge på det numerisk, siger Viggo Andreasen.

Udviklingen med færre testede behøver ikke være et problem, så længe folk med symptomer eller nære kontakter til smittede får taget en test.

- Nu er selskabslivet jo gået lidt i stå med de nye restriktioner, og det kan jo godt betyde, at der er færre, der bliver testet af den årsag.

- Det, man i virkeligheden skal være bekymret for, er, om dem med symptomer bliver ved med at blive testet, siger Viggo Andreasen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte for nylig, at planen er at skrue op for kapaciteten, så der i løbet af oktober kan blive foretaget 70.000 test om dagen.

Fra blandt andet Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har der været kritik af, at alt for mange foretager unødvendige test. For eksempel fordi arbejdspladser, skoler, fodboldklubber eller bryllupsarrangør ønsker det.

Bortset fra Luxembourg er Danmark det land i EU, som foretager flest test per indbygger.