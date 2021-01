Smittestop-appen blev lanceret sidste sommer for at hjælpe med at reducere smittespredning. (Arkivfoto)

App kan have hjulpet med at opdage 814 smittetilfælde

Smittestop-appen kan siden sin lancering sidste sommer have hjulpet med at opdage flere hundrede tilfælde af coronasmitte.

Ifølge Sundhedsministeriet har 87.904 personer siden juli og frem til sidste uge angivet smittestop-appen som årsag til tidsbestilling på coronaprover.dk.

Herefter er 814 personer blevet testet positive for coronavirus.

Det oplyser Sundhedsministeriet på Twitter. Ministeriet gør opmærksom på, at tallene bygger på en svarprocent på cirka 60.

Smittestop-appen blev lanceret i juni sidste år.

Appen er gratis og fungerer på den måde, at hvis en person bliver smittet, kan vedkommende gå ind og oplyse det i appen.

Derefter vil personer, der har været tæt på den smittede, få besked om det, hvis de også har installeret appen.

Hensigten med appen er at bryde smittekæder. Det vil sige, at smittede ikke når at smitte andre.

Ifølge Sundhedsministeriet er appen nu blevet hentet over 2,1 million gange, og i alt 53.365 brugere har i appen meldt sig smittede.

- Hent appen og vær med til at bryde smittekæderne, lyder opfordringen fra Sundhedsministeriet på Twitter.

Selv om smittestop-appen kan have hjulpet med at forhindre spredning af coronasmitte, er den også blevet kritiseret, blandt andet for ikke at give mulighed for at registrere sig som smittet, hvis man er blevet testet positiv i en lyntest.

Det vil man dog få mulighed for i begyndelsen af i år. Det oplyste Sundhedsministeriet til DR kort før jul.