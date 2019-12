Apoteker melder om fordobling af salg af cremer mod fnat

Her er salget af håndkøbsmidler mod fnat i årets første 11 måneder fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år.

Det kribler og krabler hos mange fnatramte danskere for tiden, og det mærker man hos landets apoteker.

- Vi kan tydeligt mærke på apotekerne landet over, at der er usædvanligt mange tilfælde i øjeblikket.

- Vi har dagligt mange kunder, der kommer for at købe creme, siger Anne Kahns, der er apoteker i Esbjerg og formand for Danmarks Apotekerforening.

Det er fnatmiden, der plager mange familier for tiden. Den graver gange i huden, lægger æg og forårsager en generende kløe.

Standardbehandlingen er påsmøring af creme med det aktive stof permetrin. Det sælges blandt andet under varemærket Nix.

Apotekerne indkøbte fra januar til november i år 164.000 pakninger af permetrincremer.

I samme periode sidste år var tallet 80.000 pakninger.

Alene i november blev der solgt tre gange så mange tuber med creme som samme måned sidste år.

Flere skoler har rapporteret om udbrud af fnat og taget deres forholdsregler.

Eksempelvis har det odenseanske gymnasium Mulernes Legatskole ifølge DR anbefalet eleverne at bruge engangshandsker i et forsøg på at beskytte sig mod smitte.

Og da der fredag aften var årsfest på Virum Gymnasium nord for København blev eleverne opfordret til at bruge engangshandsker.

- Ledelsen har i dag været rundt i alle klasser og orientere om dette (fnat, red.), og bedt alle danse med handsker til lanciers ved årsfesten i aften for at risikominimere eventuel smittefare, hed det ifølge TV2 Lorry fredag i et brev fra skolens ledelse til elever og forældre.

Smitte med fnat kræver almindeligvis længerevarende, tæt hudkontakt, fremgår det af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Smitte ses derfor primært hos seksualpartnere, tæt familie eller i forbindelse med plejeprocedurer for eksempel bleskift på institutioner, oplyses det.

- Vi pointerer altid, at hele familien skal behandles, og at det er vigtigt, at man smører sig meget grundigt ind i. Ellers kan fnatmiderne overleve, og man kan starte forfra med behandlingen, siger Anne Kahns.