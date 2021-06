Aktionsstyrken, som er en sepcialenhed under PET, blev torsdag indsat i forbindelse med en ellers udramatisk anholdelse på Limfjorden ud for Handbjerg Marina.

Antiterrorstyrke stod for udramatisk anholdelse af bådtyv

Nogle af landets mest specialtrænede politifolk deltog torsdag i en ellers udramatisk anholdelsesaktion på Limfjorden ud for Handbjerg Marina øst for Struer.

Det var folk fra Aktionsstyrken, som er en enhed under Politiets Efterretningstjeneste, der stod for anholdelsen af en 40-årig mand fra Holstebro, oplyser Emil Enemark fra Midt- og Vestjyllands Politis pressetjeneste.

Manden befandt sig om bord på en mindre motorbåd, der torsdag morgen blev meldt stjålet fra Handbjerg Marina.

Aktionsstyrken bruges blandt andet i forbindelse med antiterroraktioner. Men også i forbindelse med særligt krævende anholdelser kan enheden sættes ind. Styrken er blandt andet uddannet til at udføre operationer til søs.

Hos politiet oplyser Emil Enemark, at man torsdag morgen omkring klokken halv syv modtog flere anmeldelser om, at en båd var blevet stjålet fra marinaen.

I første omgang sejlede den rundt i havnen, inden den sejlede ud i Venø Bugt, som farvandet ud for havnen hedder. Her lå den stille nogle hundrede meter fra land.

Politiet forsøgte at komme i kontakt med føreren af båden. Men uden held. Ifølge Emil Enemark var det blandt andet derfor, at man valgte at tilkalde specialstyrken, så operationen kunne gennemføres både effektivt og forsvarligt.

Selve anholdelsen på båden havde dog ikke ligefrem dramatisk karakter og kunne formentlig være gennemført af den nærmeste landbetjent. Gerningsmanden lå nemlig og sov i førerkabinen, da specialstyrkerne kom om bord.

Emil Enemark oplyser, at politiet nu skal have afhørt manden. Herefter skal det besluttes, hvorvidt han skal løslades. Manden vil blive sigtet for overtrædelse af søloven og for straffelovens bestemmelse om brugstyveri.