Antistofbehandling kan hjælpe sårbare

Flere lægemidler er nemlig ved at blive godkendt, således at behandlingen lettere kan ordineres til en patient.

Det er et effektivt værn, der kan forebygge alvorlig sygdom ved coronasmitte hos nogle danskere, fortæller Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

- Det er ikke alle i landet, der har et immunsystem, som er i stand til at producere tilstrækkeligt med antistoffer.

- Derfor kan deres immunsystem styrkes med enten den her antistofbehandling eller et tredje stik og derved i mange tilfælde afhjælpe alvorlig sygdom, siger han.

Jens Lundgren understreger, at antistofbehandlingen mod corona er en plan B, som kun skal bruges i de tilfælde, hvor vaccinerne ikke dækker tilstrækkeligt.

- Vaccinerne er klart det bedste, siger han.

Behandlingen foregår, ved at lægemidlet sprøjtes direkte ind i en åre - det kan tage op til en halv time. Derefter skal patienten overvåges i flere timer.

Lægemidlet skal gives, inden for fem dage efter at en person er blevet smittet med corona.

Det er dog kun visse personer i risikogruppen, der bør tilbydes behandlingen.

Det gælder eksempelvis danskere med en lungesygdom, hjerte-kar-sygdom eller sklerose.

Knap 50.000 danskere er på nuværende tidspunkt inviteret til et tredje stik med en coronavaccine. Det kan være personer i denne gruppe, som også kan blive tilbudt antistofbehandling, siger Jens Lundgren.

I Scleroseforeningen anslår man, at omkring 1500-1800 sklerosepatienter kan få gavn af behandling med antistoffer ved coronasmitte. Det er samme patienter, som også er blevet tilbudt et tredje vaccinestik.

Det skyldes, at visse sklerosepatienter modtager medicin, der gør det svært for patienten selv at danne antistoffer efter vaccination.

Det fortæller Finn Sellebjerg, der er ledende overlæge på Rigshospitalets Skleroseklinik og professor i neurologi ved Københavns Universitet.

Han er samtidig formand for Scleroseforeningens forskningsudvalg.

- Nogle patienter får en behandling, som ødelægger antistoffer. Og hvis man hører til netop den gruppe, så vil man have få eller slet ingen antistoffer.

- Det kan måske være forklaringen på, at nogle har et mere alvorligt sygdomsforløb ved smitte end andre. Så dem kan antistofbehandling hjælpe.

- Men det er vigtigt kun at tage de patienter, der er i øget risiko, for langt de fleste sklerosepatienter har slet ikke brug for en antistofbehandling, siger han.

Flere lægemidler til antistofbehandling er lige nu ved at blive godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og dermed i Danmark. Det gælder blandt andet lægemidlet sotrovimab fra GlaxoSmithKline.

Foreløbige studieresultater viser, at netop det lægemiddel kan mindske sandsynligheden for indlæggelser og død med 85 procent hos patienter, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19.

Andre midler viser også positive resultater. Flere lægemidler kan være godkendt til brug i Danmark inden for nogle måneder.