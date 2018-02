Antiislamister afbrød gudstjeneste i Roskilde med bønnekald

Retten i Roskilde straffer to personer med hver ti dagbøder a 200 kroner for under en gudstjeneste i Roskilde Domkirke at have afspillet et muslimsk bønnekald.

Formålet var tilsyneladende at markere deres utilfredshed med biskop Peter Fischer-Møller, fordi han støtter opførelsen af en moské i Roskilde.