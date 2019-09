Antallet af unge hjemløse er faldet for første gang i 12 år

Der er omkring 350 færre unge hjemløse mellem 18 og 29 år i landet end for to år siden - og det samlede antal hjemløse er kommet ned på knap 2.000.

- Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med skaffe boliger og give social støtte, siger seniorforsker Lars Benjaminsen fra Vive i en pressemeddelelse.

Det er positivt at antallet af unge hjemløse er faldet, mener socialminister Astrid Krag (S), men antallet er ifølge hende stadig for højt.

- Hver tredje hjemløs er ung, og det er alt, alt for mange unge, der lever på gaden i stedet for at være godt på vej i livet, siger Astrid Krag til Ritzau.

Ifølge ministeren er det en "falliterklæring" for det danske samfund, hver gang en ung ender på gaden, på herberger og natvarmestuer eller på sofaen hos venner, bekendte eller familie - som tallene dækker over.

- Vi bliver nødt til at have en stærkere indsats, hvor vi er nødt til at erkende, at det er forskellige grupper, man har med at gøre, siger Astrid Krag.

Særligt peger hun på, at man bør sætte ind tidligt.

- Det handler om at holde hånden under velfærden og sætte tidligt ind, når et barn eller en ung får psykiske problemer, siger Astrid Krag.