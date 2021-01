Antallet af spøgelsesbilister er mere end halveret på ti år

Sidste år var der ifølge Vejdirektoratet 81 rapporter om spøgelsesbilister på statsvejene.

Det er det hidtil laveste antal, der er registreret, og mere end en halvering i forhold til eksempelvis 2010, da der blev registreret 200 spøgelsesbilister.

- En del af forklaringen er formentlig, at vi nu har opsat indkørsel forbudt-skilte ved alle motorvejsramper for at advare bilister mod at køre den forkerte vej ned på motorvejen, siger ingeniør Rene Juhl Hollen, Vejdirektoratet.

Skiltene er opsat i lav højde, så lyskeglen fra bilens forlygter rammer dem og gør chaufføren opmærksom på, at man er på afveje.

Erfaringen er, at det oftest er i de mørke timer, at bilister forvilder ned ad den forkerte rampe til motorvejen.

Det er især ældre og påvirkede bilister, der ender som spøgelsesbilister.

- Det er personer, der kører i en tilstand, hvor de er påvirket af alkohol eller stoffer.

- Og så kan det være personer, der lider af demens eller andre sygdomme, der gør, at man ikke har det normale overblik, siger Rene Juhl Hollen.

Ingeniøren har svært ved at få øje på nye initiativer, der kan begrænse spøgelsesbilisme yderligere.

- De lavt hængende frugter er ved at være plukket, og det er vanskeligt at se, hvordan vi kan begrænse det yderligere, med de virkemidler vi har nu, siger Rene Juhl Hollen.

Når politiet modtager et opkald om en spøgelsesbilist, går meldingen videre til Vejdirektoratet, som herefter giver den videre til P4's trafikradio.

Nedgangen i antallet af spøgelsesbilister har ifølge Vejdirektoratet været mest markant i Syddanmark.

Her er tallet på ti år faldet fra over 80 om året til under 30.

Omfanget ligger nu nogenlunde på linje i landets øvrige regioner.