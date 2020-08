Antallet af smittede på Danish Crown slagteri stiger yderligere

- Selv om det er et højt antal med 18 nye smittede, er det et skridt i den i den rigtige retning, at der er så mange negative test, efter at vi har fået testet størstedelen af medarbejderne.

- Vi krydser fingre for, at det er et tegn på, at vi er på vej mod at få udbruddet under kontrol, siger pressechef Jens Hansen.

Han tilføjer, at det er blevet prioriteret at teste ansatte, der har været tæt på smittede, først.

De cirka 300 ansatte, der endnu ikke er blevet testet, vil blive det mandag, medmindre de er på sommerferie.

Langt hovedparten af den gruppe har ikke været tæt på smittede kolleger.

Danish Crown blev søndag orienteret om, at en ansat var smittet med coronavirus.

Tirsdag var meldingen, at tre ansatte var blevet testet positive. Det tal steg onsdag til 16.

Torsdag var antallet af smittede fordoblet med yderligere 16 til 32.

Fredag lå det samlede antal på 44, og lørdag er det altså steget til i alt 62 smittede.

De danske sundhedsmyndigheder har opstillet et testcenter ved slagteriet. Alle ansatte vil på ugentlig basis blive testet de næste syv uger.

Slagteriet i Ringsted slagter normalt 35.000 svin per uge. Danish Crown har måttet skrue produktionen ned på halv kraft.

- Vi har kørt på halv kraft siden tirsdag. Det er ærgerligt, at det giver os udfordringer med at rykke slagtninger til andre slagterier, men vores fokus er først og fremmest på vores ansattes sundhed, og at vi kan få inddæmmet udbruddet, sagde Jens Hansen tidligere i denne uge.

På koncernes hjemmeside understreger Danish Crown, at sygdommen covid-19 ikke kan smitte gennem fødevarer.