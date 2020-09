Der er stigende smittespredning i flere og flere kommuner landet over. Tirsdag har 29 kommuner flere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Antallet af smittede og nyindlagte er fordoblet på en uge

Antallet af nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark blev fordoblet den seneste uge.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

I sidste uge blev der registreret samlet set 1229 smittede med coronavirus. Ugen før blev 609 personer testet positive.

- Dermed er der tale om en fordobling i antallet af tilfælde, skriver SSI.

Tirsdag har de danske sundhedsmyndigheder således også oplyst, at kontakttallet i Danmark er steget fra 0,9 til 1,5. Det betyder, at en smittet med coronavirus nu i gennemsnit smitter 1,5 andre.

- Det er en bekymrende udvikling, vi har set i den sidste uge, og det er utroligt vigtigt, at vi får bragt smitten ned, imens vi endnu kan, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef og overlæge på SSI, i pressemeddelelsen.

- Ud over at holde afstand og have rene hænder skal vi også prøve at begrænse vores kontakter i det daglige. Vi skal undgå sammenkomster med mange mennesker.

Der er også blevet indlagt flere personer med coronavirus på landets hospitaler.

Den seneste uge var der 45 nyindlagte, mens der blot var 19 nyindlæggelser ugen før. Dermed er antallet af nyindlæggelser også blevet fordoblet den seneste uge.

Der udskrives dog også løbende coronapatienter igen. Det samlede antal indlagte lød derfor søndag i sidste uge på 27 patienter. Søndag ugen før lød tallet på 21.

Den stigende smitte med coronavirus har desuden bredt sig til flere og flere kommuner.

Tirsdag er der således 29 kommuner, hvor der er blevet registreret mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Smitten spredes fortsat mest blandt 20-29-årige. Men der er også blevet påvist flere smittetilfælde i de fleste andre aldersgrupper.

Tyra Grose Krause opfordrer derfor til, at yngre personer er påpasselige.

- Selv om yngre personer uden underliggende sygdomme har en meget lille risiko for at få alvorlige komplikationer, er der stadig meget, vi ikke ved om mulige senfølger til covid-19.

- Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at holde smitten nede det kommende vinterhalvår, siger hun i meddelelsen.