Antallet af nye smittetilfælde ligger atter over 1000

Antallet af nye smittetilfælde på et døgn er dermed over 1000 igen, efter at have ligget under fire dage i træk.

Men det skaber ikke bekymring hos Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital.

- Smittetallene er lave og konstante. Der er vel altid grund til bekymring, men ikke som smittetallene er nu, siger han.

De nye smittetilfælde kommer på baggrund af 161.240 PCR-test, som er dem, hvor der bliver podet i halsen.

Det betyder, at andelen af smittede blandt PCR-test - den såkaldte positivprocent - ligger på 0,67 procent.

Positivprocenten ligger på sit højeste niveau siden slutningen af januar.

Antallet af indlagte er uændret 148. 36 af dem ligger på intensiv, mens 22 ligger i respirator.

- Som det er nu, er vi ikke bekymrede over situationen på intensiv afdelingerne, og vi glæder os over, at dem der oftest bliver indlagt, er ved at blive vaccineret.

- Jeg synes helt klart, at der er grund til at se positivt på tingene. For hver dag, der går, åbner vi samfundet mere og mere, og der sker ikke noget. 148 indlagte er vel acceptabelt, siger Christian Wamberg.

Der er desuden et nyt dødsfald, hvilket bringer det samlede antal coronarelaterede dødsfald op på 2511.

Det seneste døgn er der også registreret 550.154 antigenprøver - eller lyntest - hvor man podes i næsen.

Disse inkluderes dog ikke i de det officielle antal nysmittede, da der er for stor usikkerhed forbundet med dette tal.

Mere end 65.000 har fået enten første eller andet stik mod covid-19 siden tirsdag.

I alt har 1.936.959 fået mindst et vaccinestik mod covid-19. Af dem er 1.205.541 blevet færdigvaccineret.

Overlægen så gerne, at man kiggede mere overordnet på smittetallene.

- Det giver ikke mening, at kigge på smittetallene dag for dag. Man skulle kigge på det på ugentlig basis. Der er jo en risiko for, at man misser det store billede, hvis man er for tæt på, siger Christian Wamberg.