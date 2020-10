Hen over det seneste døgn er der blevet registreret det laveste antal nye smittetilfælde i løbet af et døgn siden starten af september. (Arkivfoto)

Antallet af nye smittetilfælde er det laveste i en måned

Siden mandag er der registreret 290 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag i sin daglige opdatering.

De 290 nye tilfælde er det laveste antal i over en måned. Man skal tilbage til 9. september for at finde et lavere antal.

Med til historien hører, at der lige nu bliver foretaget færre test for corona, end det var tilfældet i dele af september.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet, er tallene tilbage på sporet.

Han forsker og underviser i virologi, der blandt andet handler om spredning af virus.

- Kigger man på kurven, kan man se, at den langsomt er ved at falde. Stille og roligt - ikke markant - men den er på vej nedad, siger han.

Siden mandag er der kommet svar på lidt under 30.000 prøver.

Det er markant færre end eksempelvis i slutningen af september, hvor der dagligt kom svar på mere end 50.000 prøver.

I alt har de danske myndigheder foretaget lidt over 4,4 millioner podninger for coronasmitte, siden de første smittetilfælde blev opdaget i slutningen af februar.

Mere end 2,6 millioner borgere har fået taget en coronatest. Nogle er altså blevet testet flere gange.

Blandt dem er der i alt blevet bekræftet mere end 33.000 smittetilfælde. Langt de fleste har dog overstået den infektion, som er koblet til virusset.

Tirsdag er 103 patienter indlagt på de danske sygehuse med coronavirus. Det er fire færre end mandag. Af de 103 indlagte er de 21 nyindlagt det seneste døgn.

Ud af de 103 indlagte patienter befinder 19 sig på en intensivafdeling. Og af de 19 har 14 brug for hjælp fra en respirator.

Ifølge Allan Randrup Thomsen er det danske sundhedsvæsen ikke spor belastet.

- Tilsyneladende er det sådan, at folk bliver udskrevet, lige så hurtigt som de indlægges, så der er ingen ophobning, siger han.

Han mener, det kan skyldes, at det er yngre og stærkere patienter, der lige nu rammes, og at behandlingen er blevet bedre.

I løbet af det seneste døgn er der registreret tre dødsfald hos coronasmittede.

Dermed er der i alt registreret 674 dødsfald hos coronasmittede i Danmark, siden de første tilfælde blev konstateret i midten af marts.