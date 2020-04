Antallet af nye corona-indlagte er lavest siden starten af marts

Der fortsætter med at være færre nye indlæggelser med coronasmittede på landets sygehuse.

I slutningen af april har antallet af daglige nyindlæggelser været på det laveste niveau siden starten i begyndelsen af marts, hvor coronavirusset for alvor brød ud i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Antallet af nyindlæggelser toppede i slutningen af marts, da der i fire-fem dage dagligt blev indlagt omkring 80 eller flere nye patienter med Covid-19.

Statens Serum Institut offentliggør ikke de præcise tal, men beskriver udviklingen i en graf, som bliver opdateret med en vis forsinkelse.

De seneste dage har der været omkring 20 nyindlæggelser om dagen. Et lignende tal så man senest i de første to uger af marts.

Antallet af nyindlæggelser er et vigtigt tal til at følge udbruddet af coronavirus i Danmark.

Det forklarer Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen, speciallæge i anæstesi og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital.

- Nyindlæggelserne giver et godt billede af, hvor meget smitte der er i samfundet. Hvis antallet af nyindlagte stiger meget, er det et tegn på, at smittetrykket stiger ude i samfundet.

- Falder antallet af nyindlæggelser, vil det være første tegn på, at smittetrykket aftager. Derfor er det vigtigt parameter at følge, siger han.

Han mener, at den faldende tendens viser, at der er kontrol med epidemien.

- Det lave antal nyindlæggelser tyder på, at vi stadigvæk har styr på smitten i Danmark, selv om der er blevet åbnet op efter påsken, siger Torben Mogensen.

- Men det er klart, at man er nødt til at følge det tæt. For det kan lige pludselig løbe løbsk, og det vil man kunne se ved en pludselig stigning i antallet af nyindlæggelser, siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere forklaret, at nyindlæggelser er et af de vigtigste parameter for at følge udbruddet af coronavirus i samfundet.

Det totale antal indlæggelser med coronasmittede har også været faldende gennem april. Tirsdag er det opgjort til 284.

Der har dog de sidste to uger været store stigninger fra søndag til mandag. Men det skal man tage med et gran salt, forklarer Torben Mogensen.

- Hvis man ikke er belastet på sygehusene, så vælger man typisk ikke at udskrive i weekenden, fordi det kan belaste ældreplejen ude i kommunerne. Derfor venter man typisk til mandag med at udskrive, siger han.