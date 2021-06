Antallet af indlagte falder til det laveste i otte måneder

Antallet af nye smittetilfælde er blandt de laveste de seneste måneder.

På landets sygehuse er status, at antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn er faldet med to til 120.

Det er det laveste antal indlagte siden slutningen af oktober, hvor anden bølge af smitten var ved at ramme Danmark.

Antallet af indlagte med coronavirus er faldet med 88 procent, siden epidemien toppede i starten af januar med flest indlæggelser på landets sygehuse.

De seneste tal viser, at der er fuldstændig kontrol med epidemien, vurderer Kasper Karmark Iversen, der er overlæge og professor på Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet.

- Det ser utrolig godt ud. Vi har fået det knæk, som vi forventede og håbede - kontakttallet er under 1, der er få smittetilfælde og indlæggelser, og vi vaccinerer for fuldt drøn, siger han.

Han fortæller, at coronavirus efterhånden ikke er et så stort tema mere.

- Det fylder meget lidt på sygehusene med meget få patienter. Det betyder, at vi nu kan begynde at afvikle den pukkel af operationer og behandlinger, som corona har skabt, siger han.

Der blev onsdag givet 75.000 vaccinestik, hvilket er blandt de travleste dage på de danske vaccinationscentre.

Dermed er mere end 2,5 millioner i gang med at blive vaccineret eller færdigvaccineret.

Det lave niveau af smitte og indlæggelser og fremdriften i vaccinationerne er baggrunden for, at et stort flertal i Folketinget natten til torsdag har indgået en aftale, der lemper en lang række af de nuværende restriktioner og udfaser dem helt fra 1. oktober.

Kasper Karmark Iversen vurderer, at det er helt på sin plads at udfase restriktionerne, og han har svært ved at forestille sig, at sygehusene igen skal komme under pres.

- Jeg bekymrer mig slet ikke på sygehusenes vegne. De personer, som kan blive syge, er sunde og raske og yngre, så jeg ser ingen risiko for et pres på sygehusene.

- Jeg ser heller ikke risiko for en stor stigning i smitten, selv om vi laver en massiv genåbning. Det er godt vejr, folk er uden for, og antallet af immune stiger hele tiden, siger Kasper Karmark Iversen.